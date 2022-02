Predstavitelia štátu gratulujú hokejistom k postupu do semifinále ZOH

Pozrite si najkrajšie momenty hokejového rána: OBRAZOM: Slováci si v Pekingu zahrajú o medaile. Drámu s USA zvládli

Na snímke zľava hráči Slovenska Michal Čajkovský a Juraj Slafkovský oslavujú gól vo štvrťfinále olympijského turnaja v hokeji mužov USA - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 16. februára (TASR) – Aj predstavitelia štátu a najvyššej slovenskej politiky sa tešia zo stredajšieho víťazstva slovenských hokejistov vo štvrťfinále zimných olympijských hier (ZOH) 2022 v Pekingu. Jednohlasne priznávajú, že triumf nad USA a postup do boja o medaily bol "nervák" až do konca.potvrdila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ako vnímala štvrťfinálový duel.komentuje jeho konečný výsledok.Splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera gratuluje hokejistom zadodáva.K výkonu, ktorý viedol k víťazstvu, gratuluje aj minister vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Tak ako on, aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že zápas prežíval, keďže to boli. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pri radosti z víťazstva pripomína stredajšie rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Zvažuje v tejto súvislosti, či neponúkne americkému rezortnému kolegovi, aby si obliekol slovenský dres.Hokejistom sa poďakovala aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).pripomenula.Za skvelú reprezentáciu krajiny poďakoval aj podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD).zdôraznil.Slovenskí hokejisti vyhrali v stredajšom štvrťfinálovom zápase olympijského turnaja nad USA 3:2 po nájazdoch. Víťazný gól strelil Peter Cehlárik, jediný úspešný exekútor v rozstrele. Slovensko postupuje do semifinále a boja a olympijské medaily len druhýkrát, podarilo sa to po 12 rokoch od ZOH 2010 vo Vancouveri. Slováci vtedy napokon na medailu nedosiahli.