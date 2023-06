Predvolebné diskusie plánujú TV najmä na poslednú septembrovú dekádu

Bratislava 30. júna (TASR) - Hoci sa téme predčasných parlamentných volieb budú najsledovanejšie slovenské televízie venovať priebežne i počas letných prázdnin, hlavnú vlnu predvolebných diskusií plánujú na september, najmä na poslednú desaťdňovú dekádu.



RTVS pripraví pred voľbami do vysielania dve formy predvolebných diskusných relácií. "Prvá bude vychádzať zo zákonného rámca, to znamená, že RTVS vyčlení desať hodín diskusných programov so zástupcami všetkých kandidujúcich politických subjektov v rozhlasovom a desať hodín v televíznom programe RTVS," informoval TASR hovorca RTVS Filip Púchovský. V týchto diskusných programoch dostanú zástupcovia kandidujúcich subjektov rovnaké otázky a na ich zodpovedanie budú mať rovnaký časový priestor. Účasť zástupcov kandidujúcich politických subjektov v druhom formáte predvolebných diskusných relácií RTVS bude vychádzať z aritmetického priemeru najaktuálnejších výsledkov prieskumov verejnej mienky z troch agentúr (Ako, Focus, Median) v danom čase. "Podrobnosti o predvolebnom vysielaní RTVS zverejní až po jeho prerokovaní na zasadnutí Rady RTVS," dodal Púchovský.



Televízie Joj a Joj 24 divákom prinesú 20. a 21. septembra dve veľké predvolebné diskusie s lídrami strán. "Preferenčne slabšie strany sa predstavia 20. septembra, preferenčne silnejšie 21. septembra," spresnila hovorkyňa Joj Lucia Tuhelová. "O obsadení relácií sa rozhodne na základe posledného aktuálneho predvolebného prieskumu, ktorý pripraví pre televíziu agentúra AKO, s ktorou dlhodobo televízia Joj spolupracuje," dodala.



V TV Markíza sa predvolebné diskusie začnú v piatok 22. septembra. Hostia diskusií budú do jednotlivých relácií rozdelení na základe relevantných predvolebných prieskumov. "Zástupca každého kandidujúceho subjektu bude mať rovnaký čas diskutovať na najdôležitejšie témy, ako aj predstaviť svoj volebný program," informoval riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča. Hlavné predvolebné diskusie odvysiela Markíza 26. a 27. septembra o 20.30 h.



Riaditeľka komunikácie televízie TA3 Oľga Dúbravská oznámila, že predčasným parlamentným voľbám prispôsobujú celú letnú programovú štruktúru. "Nerušíme žiadne diskusné relácie," upozornila. "V čase oficiálnej kampane od 11. septembra pripravujeme duely kandidátov jednotlivých politických strán, ktoré budú mať v prieskumoch verejnej mienky najlepšie preferencie," dodala Dúbravská. V dňoch 25. a 26. septembra plánuje odvysielať TA3 dve predvolebné "superdebaty" s lídrami relevantných politických subjektov.