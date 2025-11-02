Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

Na snímke Boris Kollár (Sme rodina). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách 2. novembra:



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Boris Kollár, predseda hnutia Sme rodina



11.00

TA3 - V politike

- Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Smer-SD)

- Tamara Stohlová, poslankyňa Národnej rady SR (Progresívne Slovensko)
