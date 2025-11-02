< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách 2. novembra:
11.00
TA3 - V politike
- Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Smer-SD)
- Tamara Stohlová, poslankyňa Národnej rady SR (Progresívne Slovensko)
