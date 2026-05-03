Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Henrich Mišovič

TASR prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.

Prehľad hostí v nedeľných víkendových diskusných reláciách:







nedeľa 3. mája







10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, Smer-SD







11.00

TA3 - V politike

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Hlas-SD

- Simona Petrík, hnutie Progresívne Slovensko







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
