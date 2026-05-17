Nedela 17. máj 2026
PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

Na ARCHíVNEJ snímke minister dopravy a výstavby SR Jozef Ráž (nominant Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.

Autor TASR
nedeľa 17. mája



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Jozef Ráž, minister dopravy SR





11.00

TA3 - V politike

- Igor Matovič, poslanec Národnej rady SR, predseda Hnutia Slovensko

- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda hnutia Republika





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu, Kresťanskodemokratické hnutie

- Branislav Ondruš, poslanec Európskeho parlamentu, strana Hlas-SD
