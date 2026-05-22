Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

.
Na snímke minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) . Foto: TASR - Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:







sobota 23. mája




12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, strana Smer-SD

- Marián Viskupič, poslanec NR SR, podpredseda strany Sloboda a Solidarita







nedeľa 24. mája




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Samuel Migaľ, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, nezávislý







11.00

TA3 - V politike

- Tomáš Taraba, minister životného prostredia SR, nominant Slovenskej národnej strany

- Tamara Stohlová, poslankyňa NR SR, podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Simona Petrík, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci, podpredsedníčka hnutia PS
.

Neprehliadnite

Slováci zvládli na MS aj štvrtý zápas. Dánov zdolali pohodlne 5:1

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere