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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Denisa Saková, ministerka hospodárstva SR, strana Hlas-SD
- Marián Viskupič, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS
- Branislav Gröhling, predseda poslaneckého klubu v NR SR, predseda strany SaS
nedeľa 21. júna
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Denisa Saková, ministerka hospodárstva SR, strana Hlas-SD
- Marián Viskupič, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS
- Branislav Gröhling, predseda poslaneckého klubu v NR SR, predseda strany SaS