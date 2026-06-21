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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

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Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:


nedeľa 21. júna




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD


11.00

TA3 - V politike

- Denisa Saková, ministerka hospodárstva SR, strana Hlas-SD

- Marián Viskupič, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS

- Branislav Gröhling, predseda poslaneckého klubu v NR SR, predseda strany SaS
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