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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

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Na snímke podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:

nedeľa 19. júla




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Michal Bartek, poslanec Národnej rady SR, strana Hlas-SD



11.00

TA3 - V politike

- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
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