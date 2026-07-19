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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Michal Bartek, poslanec Národnej rady SR, strana Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
nedeľa 19. júla
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Michal Bartek, poslanec Národnej rady SR, strana Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko