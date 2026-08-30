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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií

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Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:

nedeľa 30. augusta



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD



11.00

TA3 - V politike

- Richard Sulík, bývalý minister hospodárstva SR

- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda hnutia Republika
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