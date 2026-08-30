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PREHĽAD: Hostia nedeľných diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí v nedeľných diskusných reláciách:
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Richard Sulík, bývalý minister hospodárstva SR
- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda hnutia Republika
nedeľa 30. augusta
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Richard Sulík, bývalý minister hospodárstva SR
- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda hnutia Republika