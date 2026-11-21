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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
Autor TASR
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Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 21. novembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR, predseda strany Sloboda a Solidarita
nedeľa 22. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Peter Pellegrini, prezident SR
11.00
TA3 - V politike
- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Richard Raši, predseda NR SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie PS
sobota 21. novembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR, predseda strany Sloboda a Solidarita
nedeľa 22. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Peter Pellegrini, prezident SR
11.00
TA3 - V politike
- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Richard Raši, predseda NR SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie PS