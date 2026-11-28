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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 28. novembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko
- Milan Uhrík, poslanec EP, predseda hnutia Republika
nedeľa 29. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Robert Kaliňák, minister obrany SR, strana Smer-SD
11.00
TA3 - V politike
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Erik Kaliňák, poslanec EP, podpredseda strany Smer-SD
- Beáta Jurík, poslankyňa NR SR, podpredsedníčka hnutia PS
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko
- Milan Uhrík, poslanec EP, predseda hnutia Republika
nedeľa 29. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Robert Kaliňák, minister obrany SR, strana Smer-SD
11.00
TA3 - V politike
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec Národnej rady SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Erik Kaliňák, poslanec EP, podpredseda strany Smer-SD
- Beáta Jurík, poslankyňa NR SR, podpredsedníčka hnutia PS