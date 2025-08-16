Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke v popredí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Daniel Stehlík

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 16. augusta




12.10

STVR Sobotné dialógy:

- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD

- Tomáš Valášek, poslanec Národnej rady SR, podpredseda Zahraničného výboru NR SR a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko




nedeľa 17. augusta




11.00

TA3 V politike:

- Richard Raši, predseda NR SR, Hlas-SD

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda SaS


11.55

STVR O 5 minút 12:

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, Smer- SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
