< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 16. augusta
12.10
STVR Sobotné dialógy:
- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD
- Tomáš Valášek, poslanec Národnej rady SR, podpredseda Zahraničného výboru NR SR a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko
nedeľa 17. augusta
11.00
TA3 V politike:
- Richard Raši, predseda NR SR, Hlas-SD
- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda SaS
11.55
STVR O 5 minút 12:
- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, Smer- SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia