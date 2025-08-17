Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



nedeľa 17. augusta



11.00

TA3 V politike:

- Richard Raši, predseda NR SR, Hlas-SD

- Branislav Gröhling, poslanec NR SR, predseda SaS


11.55

STVR O 5 minút 12:

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, Smer- SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
