Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných relácií:



nedeľa 24. augusta



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD


11.00

TA3 V politike:

- Erik Kaliňák, poslanec Národnej rady SR, podpredseda strany Smer-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič