PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných relácií:
nedeľa 24. augusta
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD
11.00
TA3 V politike:
- Erik Kaliňák, poslanec Národnej rady SR, podpredseda strany Smer-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
