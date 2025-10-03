< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 4. októbra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Ľudovít Ódor, podpredseda Výboru pre hospodárske a menové veci a poslanec Európskeho parlamentu (PS)
- Branislav Ondruš, člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a poslanec Európskeho parlamentu (Hlas-SD)
nedeľa 5. októbra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Branislav Gröhling, predseda SaS
11.00
TA3 - V politike:
predsedovia politických klubov:
- Ján Richter (Smer-SD)
- Roman Michelko (SNS)
- Branislav Gröhling (SaS)
- Igor Janckulík (KDH)
11.55
STVR - O 5 minút 12:
- Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD)
