PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke slovenský europoslanec Ľudovít Ódor (PS). Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 4. októbra


12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Ľudovít Ódor, podpredseda Výboru pre hospodárske a menové veci a poslanec Európskeho parlamentu (PS)

- Branislav Ondruš, člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a poslanec Európskeho parlamentu (Hlas-SD)


nedeľa 5. októbra


10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Branislav Gröhling, predseda SaS

11.00

TA3 - V politike:

predsedovia politických klubov:

- Ján Richter (Smer-SD)

- Roman Michelko (SNS)

- Branislav Gröhling (SaS)

- Igor Janckulík (KDH)

11.55

STVR - O 5 minút 12:

- Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD)
