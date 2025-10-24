Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na archívnej snímke Juraj Krúpa. Foto: TASR - Pavel Neubauer

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:





sobota 25. októbra




12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD

- Juraj Krúpa, poslanec Národnej rady SR, člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť (Sloboda a Solidarita)







nedeľa 26. októbra





10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko





11.00

TA3 - V politike

- Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru NR SR (Smer-SD)

- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v NR SR, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá

- Beáta Jurík, poslankyňa NR SR (PS)

- Marián Čaučík, poslanec NR SR, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia PS
