PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke poslanec NR SR Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:

nedeľa 26. októbra


10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko


11.00

TA3 - V politike

- Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru NR SR (Smer-SD)

- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v NR SR, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá

- Beáta Jurík, poslankyňa NR SR (PS)

- Marián Čaučík, poslanec NR SR, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia PS
