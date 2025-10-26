< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.00
TA3 - V politike
- Marián Kéry, predseda Zahraničného výboru NR SR (Smer-SD)
- Roman Michelko, predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany v NR SR, predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá
- Beáta Jurík, poslankyňa NR SR (PS)
- Marián Čaučík, poslanec NR SR, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda SNS
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia PS
