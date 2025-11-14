< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 15. novembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Jozef Hajko, poslanec Národnej rady SR, člen predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia
nedeľa 16. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- František Mikloško, poslanec NR SR za KDH
11.00
TA3 - V politike
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Erik Kaliňák, poslanec Európskeho parlamentu, podpredseda strany Smer-SD
- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu hnutia PS v NR SR
