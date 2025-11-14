Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:


sobota 15. novembra



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Jozef Hajko, poslanec Národnej rady SR, člen predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia



nedeľa 16. novembra




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- František Mikloško, poslanec NR SR za KDH



11.00

TA3 - V politike

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko



11.55

STVR - O 5 minút 12

- Erik Kaliňák, poslanec Európskeho parlamentu, podpredseda strany Smer-SD

- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu hnutia PS v NR SR
