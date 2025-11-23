< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, strana Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD
- Milan Majerský, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Tomáša Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Ján Hargaš, poslanec NR SR, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko
