PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na archívnej snímke podpredseda NRSR Tibor Gašpar (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:


nedeľa 23. novembra



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, strana Hlas-SD


11.00

TA3 - V politike

- Tibor Gašpar, podpredseda NR SR, strana Smer-SD

- Milan Majerský, predseda Kresťanskodemokratického hnutia


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Tomáša Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Ján Hargaš, poslanec NR SR, člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko
