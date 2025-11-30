< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
nedeľa 30. novembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Hlas-SD
11.00
TA3 - V politike
- Tomáš Taraba, podpredseda vlády SR, minister životného prostredia SR
- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu hnutia PS v NR SR
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Ján Richter, predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD v NR SR
- Branislav Gröhling, predseda strany Sloboda a Solidarita
