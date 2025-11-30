Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:




nedeľa 30. novembra






10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Hlas-SD







11.00

TA3 - V politike

- Tomáš Taraba, podpredseda vlády SR, minister životného prostredia SR

- Zuzana Mesterová, predsedníčka poslaneckého klubu hnutia PS v NR SR







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Ján Richter, predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD v NR SR

- Branislav Gröhling, predseda strany Sloboda a Solidarita
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti