PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:


sobota 6. decembra


12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Peter Pellegrini, prezident SR


nedeľa 7. decembra


10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Ľudovít Ódor, europoslanec, bývalý premiér úradníckej vlády SR


11.00

TA3 - V politike

- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, Smer-SD

- Peter Žiga, podpredseda NR SR, Hlas-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko

- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda strany SNS

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda hnutia KDH
