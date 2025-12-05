< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 6. decembra
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Peter Pellegrini, prezident SR
nedeľa 7. decembra
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Ľudovít Ódor, europoslanec, bývalý premiér úradníckej vlády SR
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, Smer-SD
- Peter Žiga, podpredseda NR SR, Hlas-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
- Viliam Karas, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda strany SNS
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda hnutia KDH
