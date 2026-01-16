Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: TASR

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 17. januára






12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Marián Kéry, poslanec Národnej rady SR, strana Smer-SD

- Juraj Krúpa, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita





nedeľa 18. januára






10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, strana Smer-SD





11.00

TA3 - V politike

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko





11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Ivan Korčok, člen predsedníctva hnutia PS
.

Neprehliadnite

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková