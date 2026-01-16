< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 17. januára
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Marián Kéry, poslanec Národnej rady SR, strana Smer-SD
- Juraj Krúpa, poslanec NR SR, strana Sloboda a Solidarita
nedeľa 18. januára
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, strana Smer-SD
11.00
TA3 - V politike
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Ivan Korčok, člen predsedníctva hnutia PS
