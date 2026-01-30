< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
Prinášame prehľad hostí víkendových diskusných relácií.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 31. januára
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Martin Dubéci, podpredseda Národnej rady SR, hnutie Progresívne Slovensko
nedeľa 1. februára
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Peter Pellegrini, prezident SR
11.00
TA3 - V politike
- Tomáš Taraba, podpredseda vlády, minister životného prostredia SR
- Mária Kolíková, poslankyňa NR SR, strana Sloboda a Solidarita
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany
- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia PS
