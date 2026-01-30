Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prichádza na 122. schôdzu vlády SR v piatok 9. januára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Prinášame prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 31. januára


12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Martin Dubéci, podpredseda Národnej rady SR, hnutie Progresívne Slovensko



nedeľa 1. februára



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Peter Pellegrini, prezident SR


11.00

TA3 - V politike

- Tomáš Taraba, podpredseda vlády, minister životného prostredia SR

- Mária Kolíková, poslankyňa NR SR, strana Sloboda a Solidarita


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Andrej Danko, podpredseda NR SR, predseda Slovenskej národnej strany

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia PS

