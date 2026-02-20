< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 21. februára
STVR - Sobotné dialógy
- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, Smer-SD
- Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR, Kresťanskodemokratické hnutie
nedeľa 22. februára
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, hnutie Republika
11.00
TA3 - V politike
- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, Smer-SD
- Viliam Karas, podpredseda KDH
