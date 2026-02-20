Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. február 2026Meniny má Lívia
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na archívnej snímke podpredseda NRSR Tibor Gašpar (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 21. februára


STVR - Sobotné dialógy

- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, Smer-SD

- Martina Bajo Holečková, poslankyňa NR SR, Kresťanskodemokratické hnutie



nedeľa 22. februára


10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, hnutie Republika


11.00

TA3 - V politike

- Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia


11.55

STVR - O 5 minút 12

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, Smer-SD

- Viliam Karas, podpredseda KDH
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 20. februára

Súpermi Slovákov v semifinále budú reprezentanti USA

ONLINE ZOH 2026: Štvrťfinálový zápas SR: Slovensko - Nemecko

POŽIAR BYTOVKY V LEMEŠANOCH: V nemocnici skončili šiesti ľudia