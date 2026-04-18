Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

Na snímke Igor Matovič. Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR prináša prehľad hostí diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:


sobota 18. apríla



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Igor Matovič, poslanec Národnej rady SR, predseda Hnutia Slovensko

- Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu, predseda hnutia Republika




nedeľa 19. apríla



10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Michal Šimečka, poslanec NR SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko



11.00

TA3 - V politike

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Ivan Korčok, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko



11.55

STVR - O 5 minút 12

- Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, podpredseda strany Smer-SD

- Ľudovít Ódor, poslanec Európskeho parlamentu, bývalý predseda vlády SR
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek

Pred 70 rokmi sa v Monaku konala svadba storočia