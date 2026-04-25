Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši (Hlas-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

TASR prináša prehľad hostí víkendových diskusných relácií.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:


sobota 25. apríla



12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Richard Raši, predseda Národnej rady SR, podpredseda strany Hlas-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko




nedeľa 26. apríla




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Ján Ferenčák, poslanec NR SR



11.00

TA3 - V politike

- Peter Pellegrini, prezident SR



11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda Kresťanskodemokratického hnutia
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu