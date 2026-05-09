Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
< sekcia Slovensko

PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

.
Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

TASR prináša prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:

sobota 9. mája




12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Michal Šimečka, poslanec Národnej rady SR, predseda hnutia Progresívne Slovensko





nedeľa 10. mája




10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Erik Tomáš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podpredseda strany Hlas-SD



11.00

TA3 - V politike

- Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister obrany SR, strana Smer-SD

- Tomáš Valášek, poslanec NR SR, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko



11.55

STVR - O 5 minút 12

- Ján Richter, predseda poslaneckého klubu v NR SR, strana Smer-SD

- Branislav Gröhling, predseda poslaneckého klubu v NR SR, predseda strany Sloboda a Solidarita
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním