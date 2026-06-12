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Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
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PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Dano Veselský

TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.

Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:



sobota 13. júna






12.10

STVR - Sobotné dialógy

- Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu, strana Smer-SD

- Miriam Lexmann, poslankyňa EP, Kresťanskodemokratické hnutie







nedeľa 14. júna






10.00

JOJ 24 - Politika 24

- Peter Pellegrini, prezident SR







11.00

TA3 - V politike

- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, strana Smer-SD

- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko







11.55

STVR - O 5 minút 12

- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD

- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
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