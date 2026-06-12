< sekcia Slovensko
PREHĽAD: Hostia víkendových diskusných relácií
TASR prináša prehľad hostí v víkendových diskusných reláciách.
Autor TASR
Prehľad hostí vo víkendových diskusných reláciách:
sobota 13. júna
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu, strana Smer-SD
- Miriam Lexmann, poslankyňa EP, Kresťanskodemokratické hnutie
nedeľa 14. júna
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Peter Pellegrini, prezident SR
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, strana Smer-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH
sobota 13. júna
12.10
STVR - Sobotné dialógy
- Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu, strana Smer-SD
- Miriam Lexmann, poslankyňa EP, Kresťanskodemokratické hnutie
nedeľa 14. júna
10.00
JOJ 24 - Politika 24
- Peter Pellegrini, prezident SR
11.00
TA3 - V politike
- Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady SR, strana Smer-SD
- Martin Dubéci, podpredseda NR SR, hnutie Progresívne Slovensko
11.55
STVR - O 5 minút 12
- Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra SR, predseda strany Hlas-SD
- Milan Majerský, poslanec NR SR, predseda KDH