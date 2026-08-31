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VEĽKÝ PREHĽAD: Kedy budú mať školáci prázdniny v roku 2026/2027?
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2027, a to v piatok 8. januára.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vrátia v utorok (1. 9.), si v školskom roku 2026/2027 oddýchnu okrem víkendov a štátnych sviatkov aj počas prázdnin. Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 29. do 30. októbra, žiaci sa do lavíc vrátia v pondelok 2. novembra.
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2027, a to v piatok 8. januára.
Po týchto prázdninách budú nasledovať tradičné jednodňové polročné prázdniny. Pripadajú na 1. februára.
Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 15. do 19. februára. Nasledovať bude voľno pre deti v Prešovskom a Košickom kraji od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 1. do 5. marca.
Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin. Školáci nepôjdu do školy od 25. do 30. marca, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 31. marca.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2027/2028 sa začne v stredu 1. septembra.
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v utorok 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2027, a to v piatok 8. januára.
Po týchto prázdninách budú nasledovať tradičné jednodňové polročné prázdniny. Pripadajú na 1. februára.
Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 15. do 19. februára. Nasledovať bude voľno pre deti v Prešovskom a Košickom kraji od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 1. do 5. marca.
Pred letom si žiaci ešte oddýchnu počas veľkonočných prázdnin. Školáci nepôjdu do školy od 25. do 30. marca, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 31. marca.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2027/2028 sa začne v stredu 1. septembra.
Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.