Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 10. apríla (TASR) – Novinky z oblasti krimi, životného štýlu, ekológie aj príbehu pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Chorvátsky prozaik Jurica Pavičič je autorom krimi románu Krvavá voda. V istú septembrovú noc roku 1989 v malom mestečku na dalmátskom pobreží zmizne dievča. Po sedemnásťročnej Silve akoby sa zľahla zem a policajné pátranie neprináša nijaké výsledky. Naposledy ju videli na miestnej rybárskej zábave. Poslední, ktorí sa ešte nevzdali nádeje, sú jej najbližší a mladý vyšetrovateľ Gorki Šain, poverený prípadom. Takmer po 30 rokoch sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení.



Známy Američan Bill Gates prináša tému životného štýlu v knihe Ako predísť ďalšej pandémii. Hoci pandémia ochorenia COVID-19 ani zďaleka nie je za nami a vlády na celom svete sa stále vyrovnávajú s jej následkami, súbežne riešia otázku, čo bude ďalej. Bill Gates verí v kladnú odpoveď a v tejto knihe jasne a presvedčivo argumentuje, prečo je to možné. Táto kniha predstavuje nesmierne pôsobivý, ucelený a závažný apel z pera jedného z najvýznamnejších a najefektívnejších mysliteľov a aktivistov našej doby.



Známa švédska aktivistka Greta Thunbergová je autorkou Veľkej knihy o klíme. Greta vytvorila túto knihu v spolupráci s viac ako stovkou odborníkov, aby nám tieto vedomosti sprostredkovala. Spolu odhaľujú 'zelené' podvody na celom svete a vysvetľujú, ako veľmi sme udržiavaní v nevedomosti. Keď získame úplný obraz, budeme môcť konať. Žijeme v najrozhodujúcejšom období ľudských dejín a môžeme dosiahnuť nemožné.



Mladých čitateľov poteší knižka Hany Ponickej O Štoplíkovi, kým do školy nechodil. Príbehy O Štoplíkovi vyšli prvý raz v roku 1961, Štoplíka si obľúbili už celé generácie detí a ich rodičov. Tento malý panáčik je v skutočnosti zátka fľaše od vína, ktorá ho vystrelila do sveta. Text dopĺňajú pôvodné ilustrácie Boženy Plocháňovej, ktorá sa ako prvá žena na Slovensku profesionálne venovala kreslenému humoru.