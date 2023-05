Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 8. mája (TASR) – Novinky z oblasti krimi, životopisného príbehu, románu pre ženy či klasickej detektívky z pera zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Britská autorka C. J. Tudor prichádza s krimi Upálené dievčatá. V dedinke Chapel Croft pred päťsto rokmi na hranici upálili osem protestantských mučeníkov. Pred tridsiatimi rokmi zmizli dve miestne tínedžerky a pred dvoma mesiacmi vikár miestnej farnosti spáchal samovraždu. Reverendka Jack Brooksová je slobodná matka, ktorá do Chapel Croft prichádza s túžbou nájsť pokoj a začať nový život. Čím lepšie Jack a jej dcéra spoznávajú dedinu a jej čudných obyvateľov, tým hlbšie ich miestni vťahujú do svojich roztržiek, tajomstiev a podozrení.



Matthew Dennison je autorom životopisného príbehu Kráľovná. Kráľovná Alžbeta II. bola pre milióny ľudí na celom svete stelesnením britskej monarchie. Korunu zdedila v roku 1952 a na tróne strávila sedem desaťročí. Jej panovanie zahŕňalo podstatnú časť povojnových dejín Spojeného kráľovstva, od hospodársky drsných začiatkov 50. rokov minulého storočia až po éru covidu. Príbeh je v týchto dňoch aktuálny aj v súvislosti s korunováciou jej syna Karola III.



Kate Thompson je autorkou románu pre ženy Malá vojnová knižnica. Londýn 1944. Vo svete zúri vojna a hlboko pod zemou v nedostavanej stanici metra vzniká úkryt pre tisíce ľudí. V tuneloch sa hromadia trojposchodové postele, v útrobách zeme si obyvatelia budujú škôlku, divadlo aj kaviareň, ktoré im poskytujú útechu a ochranu pred zhadzovanými bombami. Práve tam v podzemí vznikne aj unikátna malá knižnica. Bývalá knihovníčka Clara Buttonová s najlepšou priateľkou Ruby Munroeovou z nej postupne vytvoria srdce celej komunity. Učia sa v nej nevzdelané deti z robotníckej triedy a ženy si tam požičiavajú pokrokovú literatúru.



Slávna Agatha Christie je autorkou detektívky Schôdzka so smrťou. Počas dovolenky v Jeruzaleme sa mladá lekárka Sarah Kingová zoznámi so zvláštnou americkou rodinou, ktorú ovláda despotická nevlastná matka. Rodiace sa sympatie medzi Sarah a Raymondom Boyntonom sú však podľa všetkého odsúdené na zánik, keďže matka bráni deťom v akomkoľvek kontakte s inými ľuďmi. Keď raz večer nájdu pani Boyntonovú mŕtvu, plukovník Carbury z jeruzalemskej polície k vyšetrovaniu prizve Hercula Poirota, ktorý je tam práve na dovolenke.