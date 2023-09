OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 11. septembra (TASR) – Novinky z oblasti historického krimi, egyptskej histórie či príbehov pre malých čitateľov z pera zahraničných aj domácich autorov rozšírili v týchto dňoch ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Hrobár a dievčina je názov historického krimi Rakúšana Olivera Pötzscha. Viedeň 1894: Hrobára Augustina Rothmayera požiada inšpektor Leopold von Herzfeldt o nezvyčajnú láskavosť, aby mu porozprával o konzervovaní zosnulých. Vo Viedenskom umelecko -historickom múzeu sa našiel sarkofág s mŕtvolou, no nejde o múmiu starú tisíce rokov. Mŕtvym je známy profesor egyptológie, ktorého telo niekto zabalzamoval podľa starovekého rituálu len nedávno. Okamžite sa objavia špekulácie, že sa stal obeťou starobylej kliatby. Rothmayer ani von Herzfeldt však neveria v nijaké nadprirodzené vysvetlenie. Sú presvedčení, že to bola vražda.



Autorka Jean Menzies opisuje v knihe Egyptské mýty množstvo udalostí a príbehov z Egypta, ktoré sa zachovali dodnes a patria k najstarším mýtom sveta, od stvorenia sveta, cez Atumovo oko, Ra a Hathor, Usira a Eset, Hora a Sutech, spoznajte egyptských faraónov a kráľov, posvätné zvieratá, hrobky a spôsoby mumifikácie. Egyptská civilizácia patrí k najstarším na svete. História starovekého Egypta sa začala písať okolo roku 3500 pred naším letopočtom. Vládli v ňom králi a kráľovné, ktorých nazývali faraóni. Egypťania verili, že faraóni sú zosobnením bohov a súčasťou ich každodenného života.



Glória na prázdninách je voľným pokračovaním dvoch predošlých dielov Glória vo veľkom svete a Glória v záhrade od autorky Martiny Juhász a ilustrátorky Kataríny Ilkovičovej. V každej knihe sa nachádza päť pútavých príhod, ktoré čitateľov zavedú na nové miesta alebo do neznámych situácií. Deti tak zistia, ako sa v nich zachovať. Glória pôjde so sesternicou a bratrancom na výlet na hrad a zažije toho ešte omnoho viac, kým príde zima a s ňou aj vírus, ktorý však rýchlo prekoná.