OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 26. februára (TASR) - Novinky z oblasti fantasy, životného štýlu, gastronómie či literatúry pre deti z pera domácich a zahraničných autorov sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Spisovateľka kuvajtského pôvodu žijúca v New Yorku Chelsea Abdullah prichádza s fantasy Zlodej hviezdneho prachu. Loulie al - Nazari je polnočná obchodníčka, ktorá hľadá a predáva zakázanú mágiu. Dodržiavaním zákonov sa nikdy netrápila. S pomocou svojho ochrancu, ktorý je, mimochodom, džin, sa jej však darí unikať pred spravodlivosťou. No keď zachráni život zbabelému princovi, upúta pozornosť jeho mocného otca. Sultán poverí Loulie novou úlohou. Musí preňho nájsť starobylú lampu, ktorá dokáže oživiť vyprahnutú krajinu.



Marion Deuchars je autorkou knihy Joga pre stuhnuté vtáčatá. Určená je pre tých, ktorí s jogou začínajú, a inšpiruje aj tých, ktorí si svoju jogovú cestu už naplno užívajú. Na objavovanie jogy a osvojenie si jogových pozícií nikdy nie je neskoro. Jogu totiž môžeme cvičiť doma, online alebo na individuálnych či skupinových hodinách. Začíname vždy zľahka a telo pri nej nikdy netlačíme do niečoho bolestivého. Kniha môže čitateľov hravou formou previesť jednotlivými jogovými pozíciami.



Zdravie z vlastnej záhrady je novinkou Hanky Sekulovej. Autorka sa v knihe vyberie na prechádzku po svojej prírodnej liečivej záhrade. Kniha je plná jej dlhoročných skúseností, tipov a postupov, vďaka ktorým si možno prírodnú záhradu vytvoriť doma. Fotografie dokumentujú krásny prerod autorkinej záhrady na liečivú oázu, v ktorej si našlo domov mnoho spokojných zvieratiek.



Jeff Kinney prichádza s osemnástym pokračovaním úspešnej série Denník odvážneho bojka s názvom Dutá hlava. Greg Heffley sa doteraz v škole necítil ktovieako skvele, a keď hrozí, že tú ošarpanú budovu konečne zavrú, vôbec mu to netrhá srdce. Keď však zistí, že skončí na inej škole ako jeho najlepší kamoš Rowley Jefferson, rýchlo zmení názor. Podarí sa Gregovi a jeho spolužiakom zachrániť starú školu, než bude neskoro?