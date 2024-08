OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, detektívky, skutočného príbehu či encyklopédie športu rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Švédska manželská dvojica Alexandra a Alexander Ahndoril je podpísaná pod severským krimi Nájdem ten kľúč. Súkromná detektívka Julia Starková dostane nečakanú návštevu. Jej služby vyhľadá jeden z majiteľov úspešnej rodinnej firmy. Deň predtým sa u nich na statku konalo valné zhromaždenie spojené s večerou. Ráno našiel vo svojom telefóne fotografiu zviazaného zakrvaveného muža s vrecom na hlave. Pre výpadky pamäti spôsobené alkoholom si nedokáže spomenúť, odkiaľ fotka pochádza a či je vinníkom on alebo niekto iný. Skôr než sa do prípadu zapojí polícia, najme si Juliu, aby zistila pravdu.



Britský spisovateľ Douglas Adams je autorom detektívky Dlhý temný súmrak bohov. Výbuch na londýnskom letisku odštartuje sériu zdanlivo nesúvisiacich udalostí, no i tentoraz sa ukáže, že všetko je prepojené so všetkým, a to tým najbizarnejším spôsobom. A hoci Dirk Gently nie je niekto, kto by sa zľakol nekalých praktík vo Valhale či mysteriózneho nápojového automatu, psychologická vojna o chladničku dá zabrať i jemu. Na svoje si v knihe prídu aj milovníci anglického humoru.



Jung Chang je autorkou skutočného príbehu zo súčasnosti Divoké labute. Ponúkne príbeh troch generácií žien žijúcich v Číne dvadsiateho storočia, kde sa intimita memoárovej prózy prelína s panorámou národných dejín, nechýba vplyv Maových fantazmagórií na Čínu, neobyčajný pohľad do ženského prežívania modernity a modernizácie, ale aj dojímavé rozprávanie o odvahe a láske. Jung Chang opisuje úžasné životy a zážitky vlastnej rodiny - babičky, ktorá bola konkubínou vojenského diktátora, mamy, ktorá s mladistvým zápalom bojovala za novú komunistickú Čínu, a rodičov, ktorí sa počas kultúrnej revolúcie prepadli z komunistickej elity medzi politických väzňov.



Ilustrovaná encyklopédia športu je obrazovou pozvánkou do sveta športu. Určite existuje šport primeraný vašej kondícii, zručnostiam či veku. Zlepšite si mušku v disciplínach, kde sa triafa na cieľ, ukážte svoju silu a obratnosť v atletike a gymnastike alebo sa prihláste do volejbalového či futbalového tímu. To, čo športovcov dovedie k víťazstvu, sa musia naučiť. Najdôležitejšiu úlohu pri tom zohrávajú nasadenie, vytrvalosť a hodiny tréningu.