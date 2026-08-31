OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Angličan Joe Abercrombie je autorom temnej fantasy s názvom Diabli. Európa čelí hladomoru, moru a hrozbe krvilačných elfov.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Novinky z oblasti romantasy, temnej fantasy, historického románu alebo motivačnej literatúry pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Majster cukru je historický román španielskej spisovateľky Mayte Ucedy. Príbeh sa začína v roku 1895 v severnom Španielsku, odkiaľ dve mladé ženy, Mar a Paulina, odchádzajú na ďaleký ostrov Kuba. Každá z nich má na to svoj dôvod. Mar cestuje za svojím otcom lekárom, zatiaľ čo Paulina sa má vydať za muža, ktorého vôbec nepozná. Na Kube sa ich životy postupne prepletajú. Autorka opisuje prostredie cukrovej plantáže, ale aj lásku, rodinné vzťahy, priateľstvo, spoločenské rozdiely a staré nepriateľstvá. Do príbehu zároveň vstupuje historická situácia na Kube a blížiaci sa boj za jej nezávislosť.
Angličan Joe Abercrombie je autorom temnej fantasy s názvom Diabli. Európa čelí hladomoru, moru a hrozbe krvilačných elfov. Keď už zlyhávajú všetky „správne“ riešenia, prichádza na rad tajná cirkevná organizácia, ktorej členmi sú odsúdení zločinci a nadprirodzené bytosti. Ich úlohou je zachrániť svet za použitia prostriedkov, pred ktorými by sa aj tí najväčší hriešnici zhrozili. Krajinu postihol temný mor, sužujú ju elfovia bažiaci po ľudskom mäse a chamtiví princovia sa starajú len o vlastné ambície a pohodlie. Brat Diaz sa preto vydáva na pekelnú cestu za spravodlivosťou a je dobre, že má po boku vlastných diablov.
Američanka Amber V. Nicole prichádza s romantasy Trón padlých bohov. Príbeh sleduje Diannu, ktorá je zlomená, plná smútku a túžby po pomste. Dokáže prijať akúkoľvek podobu, jej skutočný zjav je však najdesivejší zo všetkých. Ako v nej mizne aj posledný kúsok ľudskosti, rozhodne sa podvoliť svojej monštruóznej stránke a spáliť všetky svety. Nesmrteľný boh Samkiel bol kedysi úhlavným nepriateľom Dianny a jej druhu. Avšak teraz ako jediný odmieta uveriť, že žena, ktorú miluje, sa stala beštiou. A urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ju vytiahol z okraja zatratenia.
Sila pozitívneho myslenia od Normana Vincenta Peala je motivačnou príručkou, ktorá nás učí, ako môže pozitívny prístup ovplyvniť náš život. Autor v nej zdôrazňuje význam viery v seba, optimizmu a schopnosti prekonávať strach či pochybnosti. Pomocou príkladov a praktických rád vysvetľuje, že naše myšlienky výrazne ovplyvňujú naše správanie a rozhodnutia. Autor sa snaží motivovať svojich čitateľov, aby sa aj v ťažkých situáciách snažili hľadať riešenia namiesto toho, aby sa sústredili iba na problémy.
Majster cukru je historický román španielskej spisovateľky Mayte Ucedy. Príbeh sa začína v roku 1895 v severnom Španielsku, odkiaľ dve mladé ženy, Mar a Paulina, odchádzajú na ďaleký ostrov Kuba. Každá z nich má na to svoj dôvod. Mar cestuje za svojím otcom lekárom, zatiaľ čo Paulina sa má vydať za muža, ktorého vôbec nepozná. Na Kube sa ich životy postupne prepletajú. Autorka opisuje prostredie cukrovej plantáže, ale aj lásku, rodinné vzťahy, priateľstvo, spoločenské rozdiely a staré nepriateľstvá. Do príbehu zároveň vstupuje historická situácia na Kube a blížiaci sa boj za jej nezávislosť.
Angličan Joe Abercrombie je autorom temnej fantasy s názvom Diabli. Európa čelí hladomoru, moru a hrozbe krvilačných elfov. Keď už zlyhávajú všetky „správne“ riešenia, prichádza na rad tajná cirkevná organizácia, ktorej členmi sú odsúdení zločinci a nadprirodzené bytosti. Ich úlohou je zachrániť svet za použitia prostriedkov, pred ktorými by sa aj tí najväčší hriešnici zhrozili. Krajinu postihol temný mor, sužujú ju elfovia bažiaci po ľudskom mäse a chamtiví princovia sa starajú len o vlastné ambície a pohodlie. Brat Diaz sa preto vydáva na pekelnú cestu za spravodlivosťou a je dobre, že má po boku vlastných diablov.
Američanka Amber V. Nicole prichádza s romantasy Trón padlých bohov. Príbeh sleduje Diannu, ktorá je zlomená, plná smútku a túžby po pomste. Dokáže prijať akúkoľvek podobu, jej skutočný zjav je však najdesivejší zo všetkých. Ako v nej mizne aj posledný kúsok ľudskosti, rozhodne sa podvoliť svojej monštruóznej stránke a spáliť všetky svety. Nesmrteľný boh Samkiel bol kedysi úhlavným nepriateľom Dianny a jej druhu. Avšak teraz ako jediný odmieta uveriť, že žena, ktorú miluje, sa stala beštiou. A urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ju vytiahol z okraja zatratenia.
Sila pozitívneho myslenia od Normana Vincenta Peala je motivačnou príručkou, ktorá nás učí, ako môže pozitívny prístup ovplyvniť náš život. Autor v nej zdôrazňuje význam viery v seba, optimizmu a schopnosti prekonávať strach či pochybnosti. Pomocou príkladov a praktických rád vysvetľuje, že naše myšlienky výrazne ovplyvňujú naše správanie a rozhodnutia. Autor sa snaží motivovať svojich čitateľov, aby sa aj v ťažkých situáciách snažili hľadať riešenia namiesto toho, aby sa sústredili iba na problémy.