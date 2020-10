Prehľad nových opatrení proti pandémii koronavírusu

Bratislava 22. októbra (TASR) - Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval po štvrtkovom rokovaní ústredného krízového štábu a vlády.



TASR prináša zoznam prijatých protipandemických opatrení:



Školy od pondelka 26. októbra 2020 do piatka 27. novembra 2020: Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu

Cieľ: limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami



Výnimky:

- detské jasle

- materské školy

- 1. stupeň základných škôl





Obmedzenie v hromadnej doprave od pondelka 26. októbra 2020 do nedele 15. novembra 2020

Cieľ: zníženie mobility



Odporúčanie pre vyššie územné celky (VÚC) zrušiť bezplatnú regionálnu prepravu s výnimkou ŤZP





ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: ORAVA (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a BARDEJOV od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020.



Pilotné testovanie 23. októbra až 25. októbra (piatok, sobota, nedeľa)



Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

- v čase od 1.00 do 5.00 h

- cesta na testovanie

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár

- starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby

- dojazd do bydliska do 25. októbra 2020



Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska s negatívnym výsledkom testu (PCR test alebo antigénový test nie starší ako z 23. októbra):

- cesta do zamestnania

- sprievod dieťaťa do školy

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

- pobyt v prírode (v okrese bydliska)



ZÁKAZ VYCHÁDZANIA: CELÁ SR od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu:

- v čase od 1.00 do 5.00 h

- cesta na testovanie

- cesta do zamestnania, sprievod dieťaťa do školy

- najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt

- pobyt v prírode (v okrese bydliska)

- dojazd do bydliska do 25. októbra 2020



Režim na hraniciach

- pokračovanie náhodných kontrol na hraniciach s ČR

- prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami v priebehu budúceho týždňa



Rúško – Odstup – Ruky