Počasie na Slovensku tento rok poriadne vyčíňalo. Čo všetko sa stalo?

Archívna snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová . Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. decembra (TASR) – TASR prináša výberový prehľad vývoju počasia a dopadu klimatickej zmeny na Slovensku počas roka 2023.- Rok 2022 sa začal a končil na niektorých miestach Slovenska rekordne vysokými teplotami. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) najvyššie hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu dosiahli 14 stupňov Celzia, prípadne aj viac. V Hurbanove na Štedrý deň (24. 12.) namerali 14 stupňov, v Bratislave na letisku 14,1 stupňa Celzia. Na Silvestra (31. 12.) namerali v Kuchyni na letisku 14,4 stupňa Celzia.- Začiatok roka 2023 sa niesol v znamení mimoriadne teplého počasia. Najvýznamnejšie rekordy maximálnej teploty vzduchu pre január boli prekonané napríklad na klimatologických staniciach na Štrbskom Plese (13,8 stupňa Celzia) či na Chopku (8,5 stupňa Celzia). V prípade Štrbského Plesa išlo o rekord prinajmenšom od roku 1923.- Globálna zmena klímy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť lyžiarskych stredísk, ktoré sú závislé od vhodných snehových podmienok. Informoval o tom Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Doplnil, že v desaťročiach 2030 až 2050 bude mať na Slovensku nevhodné podmienky 26 stredísk.- V lokalitách západného Slovenska zaznamenali nezvyčajne skoré kvitnutie liesky obyčajnej. Spôsobili to teploty vzduchu, ktoré sú podľa meteorológov typické skôr pre jarné počasie. V oblasti Trnavy zaznamenali jej kvitnutie už 8. januára.– SHMÚ informoval, že rok 2022 bol na Slovensku piaty najteplejší od roku 1931 na základe priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu – mala hodnotu 9,5 stupňa Celzia, pričom ešte teplejšie bolo v rokoch 2014, 2018, 2019 a 2015. Taktiež bol rok 2022 piaty najchudobnejší na zrážky od roku 1881. Hodnoty priestorovej priemernej ročnej teploty vzduchu vyššie ako deväť stupňov Celzia sa takmer výlučne sústreďujú v období od roku 2000.- Tohtoročná končiaca sa zima na Slovensku sa radí do užšej skupiny mimoriadne teplých zím. Na niektorých staniciach zaznamenali len jeden deň s celodenným mrazom, napríklad v Dudinciach a v Topoľčanoch.– Podľa analýzy, ktorú zverejnil IEP je extrémnymi horúčavami najohrozenejší juh Slovenska. Najrizikovejšími okresmi sú Bratislava I, Komárno a Nové Zámky. Vysoký stupeň ohrozenia majú aj Šaľa, Lučenec či Rimavská Sobota. V oblastiach s najvyšším stupňom ohrozenia extrémnymi horúčavami žije vyše 16 percent obyvateľov Slovenska.– SHMÚ informoval, že tohtoročný apríl bol studený až veľmi studený. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu v rokoch 1991 – 2020 bola v intervale od mínus 2,8 (v Bratislave na Kolibe) do mínus 1,2 stupňa Celzia (v Spišských Vlachoch).- Na Slovensku zaznamenali meteorológovia prvý letný deň v tomto roku. Maximálne teploty vzduchu na juhovýchode územia presiahli 25 stupňov Celzia. Ide o pomerne neskorý dátum nástupu letných dní na území SR.– V roku 2023 bol prvý tropický deň v základnej sieti meteorologických staníc zaznamenaný až na konci druhej dekády júna. Takto relatívne neskoro, prípadne ešte neskôr, sa to podľa meteorológov stalo od roku 1961 celkovo iba 12-krát. Do roku 1992 to bolo dosť bežné, tentoraz sa tak stalo po 31 rokoch.- Globálne otepľovanie sa na Slovensku, respektíve v strednej Európe prejavuje výraznejšie v porovnaní s celosvetovým priemerom. Ako uviedol klimatológ Milan Lapin, globálna teplota tu vzrástla asi o 2,5 stupňa Celzia v porovnaní s obdobím rokov 1851 až 1900. Je to zhruba dvojnásobok oproti nárastu celosvetovej globálnej teploty, ktorá sa zvýšila približne o 1,27 až 1,28 stupňa Celzia.- V júli 2023 trvalo nadnormálne teplé počasie mimoriadne dlho. Prejavilo sa to vysokým počtom za sebou nasledujúcich tropických dní, a to aj na chladnejších miestach. V Plavči nad Popradom zaznamenali od 1. do 23. júla tri tropické dni. Pred približne 50 rokmi to bola rarita. V Kuchyni a v Kráľovej pri Senci zaznamenal 15 tropických dní, v Dudinciach 16.– Na východe Slovenska pri teplote okolo 30 stupňov Celzia bola v 5. augusta relatívna vlhkosť vzduchu vyše 60 percent a tlak vodnej pary vyše 24 hektopascalov (hPa), v Kamenici nad Cirochou popoludní krátkodobo až vyše 33 hPa. Podľa klimatológa Milana Lapina sú to hodnoty, na ktoré sú zvyknutí obyvatelia rovníkovej Ázie.– Klimatológ Pavel Matejovič avizoval, že sa leto 2023 skončí ako teplotne silne nadnormálne a od začiatku meteorologických meraní na našom území bude asi desiate najteplejšie. V minulosti sa takéto teplé leta nevyskytovali, všetky sa vyskytli v tomto storočí.- Meteorológovia informovali, že na takmer všetkých staniciach bol rekordne teplý september. K 28. septembru bola najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu v Bratislave-Kolibe, a to až 20 stupňov Celzia. Takáto vysoká priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri je v slovenských klimatických podmienkach porovnateľná s normálnymi hodnotami teploty vzduchu v júni.- Leto 2023 sa zaradilo medzi najteplejšie letá v histórii meteorologických meraní na Slovensku.- Kritickú hranicu globálneho otepľovania 1,5 stupňa Celzia prekročil celosvetový priemer teploty vzduchu už počas deviatich mesiacov, z toho tri mesiace boli v roku 2023 - marec, august a september. Podľa klimatológa Milana Lapina sa do tejto série mal zaradiť aj október.- Meteorológovia potvrdili, že október na Slovensku bol veľmi až mimoriadne teplý. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu (14,5 stupňa Celzia) namerali v októbri v Bratislave-Mlynskej doline.- Hoci záver novembra priniesol na Slovensko aj do ďalších častí Európy takmer ozajstné zimné počasie, z celosvetového hľadiska pokračovala séria mesiacov s rekordne vysokou priemernou globálnou teplotou. Ako povedal klimatológ Milan Lapin aj v novembri bola globálna teplota a takisto aj priemerná teplota vzduchu na severnej pologuli rekordne vysoká.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová označila prebiehajúcu konferenciu OSN o zmene klímy COP28 v Dubaji za najvýznamnejšie podujatie smerujúce k ochrane klímy. Povedala tiež, že Slovensko v zavádzaní opatrení patrí medzi najambicióznejšie štáty.- Mesiac november bol po teplotnej stránke na celom Slovensku veľmi studený až normálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od mínus 3,1 stupňa Celzia na Lomnickom štíte do plus jedného stupňa Celzia v Bratislave.- Mesiac september bol na Slovensku najteplejším septembrom v histórii zaznamenávania. Október bol druhým najteplejším.