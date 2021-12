Najväčšia omeleta či najmenšia pizza: TOTO SÚ REKORDY SLOVÁKOV

Ilustračné foto. Foto: TASR/Andrej Galica

Ilustračné foto Foto: TASR

Na archívnej snímke z 12. októbra 2018 príprava omelety. Foto: TASR - Slovenské rekordy

Bratislava 24. decembra (TASR) - V tomto roku sa do Knihy slovenských rekordov zapísali viaceré rekordy. TASR ponúka ich výberový prehľad.- Márii Krajčovej zo Žiliny, ktorá sa venuje umeleckému drotárstvu 25 rokov, sa podarilo z jedného kusu drôtu vytvoriť najmenší betlehem. Jeho miniatúrne rozmery sú 8 krát 7 milimetrov a osadený je v malom lieskovci, ktorý má priemer 13 milimetrov.- Za veľdielom na bytovke na ulici Jána Zemana v Trenčíne treba vidieť zámočníka Petra Dobiáša, ktorý zrealizoval kompaktnú previsnutú nosnú konštrukciu ohraničenú zábradlím - teda balkón, ktorý mal dĺžku 86,40 metra. Aby toto dielo, zapísané medzi slovenské rekordy ako najdlhší balkón na Slovensku, bolo pevné a stabilné, museli na konštrukcii a betónovej podlahe vyvŕtať viac ako 2500 dier.- Základná škola na Tematínskej ulici v Novom Meste nad Váhom sa na záver školského roka rozhodla nacvičiť ľudový tanec Čerešnička. Keďže do hromadného tancovania sa zapojilo 520 žiakov a pedagógov, táto škola si pripísala na svoje konto piaty slovenský rekord.- Od roku 2010 sa venuje Stanislav Novotný z Košíc pomerne netradičnej záľube - zbieraniu samolepiacich etikiet z ovocia a zeleniny. Tie sú rozdelené do sekcie banány, exotické ovocie, jablká - hrušky, citrusy, melóny, zelenina a ananás. Nechýba presná evidencia pošty, pričom sa kontaktuje so zberateľmi z celého sveta. Jeho kolekcia obsahuje 34.001 kusov etikiet.- Dvakrát padol tento rok slovenský rekord v ojedinelej záľube zapaľovania zápaliek jednej od druhej. Najskôr - od začiatku júna, bol jeho držiteľom Jozef Horvatovič z Bratislavy s počtom 3210 kusov. Rekord sa však dlho neohrial, pretože Pavol Ďurdík z Púchova zapálil v rade za sebou 4080 zápaliek, čo bolo o 870 viac.- Rekordy sa realizujú nielen v kategórii maxi, ale aj mini. V tejto kategórii sa podaril ojedinelý kúsok pizzerii v oravskej obci Nižná. Podľa klasickej receptúry a s nápaditým obložením v nej upiekli miniatúrnu pizzu s priemerom 53 milimetrov.- Gurmánsky rekord v príprave najväčšej omelety z vajíčok sa zrodil v Topoľčanoch pod taktovkou šéfkuchára Jozefa Zemaníka. Spotreboval na ňu presne 1020 vajíčok a aby chutila tak, ako má, pridal ďalšie ingrediencie, ako napríklad slaninu, cibuľu, zelený hrášok i šampiňóny. Špecifikom rekordu bolo aj to, že ako zdroj tepla poslúžilo klasické ohnisko, nie plynové horáky, a omeleta bola pripravená na rekordnej viac ako 1,5-metrovej panvici.- Ľubomír Samseli zo Spišskej Novej Vsi je vášnivým zberateľom modelov kamiónov z celého sveta. Ide o modely v mierke 1:87. Zatiaľ čo v roku 2019 ich mal pri prvom zápise 1065, tento rok v auguste si dal potvrdiť nový rekord. V jeho zbierke je 2301 kamiónov, ktoré sú uložené podľa abecedy i ročníkov.- Igor Mrva z Bratislavy, ktorý svoje pestovateľské a záhradkárske práce realizuje vo Veľkých Levároch, opäť prepisoval tabuľku slovenských rekordov. Vlani vypestoval fazuľu vysokú 632 centimetrov, avšak tento rok narástla do výšky 868 centimetrov, čiže ešte o 236 centimetrov viac ako minulý rok.- V rámci jesenných aktivít sa pedagogickí pracovníci a žiaci Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach dohodli, že sa pokúsia o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej reťaze z lístia. Viac ako 500 detí, rodičov a pedagogických pracovníkov vytvorilo reťaz z lístia dlhú 450 metrov.