Hasičská fontána či 18 minút v planku: Aké rekordy priniesol rok 2023?

Archívna snímka. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

Presne 75 požiarnych prúdnic v rytme skladieb Vltava od Bedřicha Smetanu a Na krásnom modrom Dunaji od Johanna Straussa mladšieho vytvorilo nový slovenský rekord v najväčšej hasickej fontáne na Hrušovskej zdrži pri Šamoríne (okres dunajská Streda) v sobotu 17. júna 2023. Foto: TASR - Michal Svítok

Jedným z posledných zápisov tohto roka je najvyšší vianočný stromček ozdobený rozprávkovými knihami. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. decembra (TASR) - TASR pripravila výberový prehľad rekordov, ktoré boli v roku 2023 zapísané do Knihy slovenských rekordov.3. marca - Až 60 ľudí sa zmestí do najväčších krňačiek na svete, ktoré sa pýšia dĺžkou 6,28 metra a šírkou 2,42 metra. Tvorcom i darcom tohto netradičného dopravného prostriedku je Švajčiar Fritz Dönni. Krňačky si možno obzrieť v regióne Horehronie, pod Chopkom v Krupovej.17. marca - Plank je cvik pri ktorom má človek predlaktie položené na zemi, telo je rovnobežné so zemou a nohy sú vystreté. Udržanie stabilnej pozície na niekoľko sekúnd či dokonca minút je preto obrovskou výzvou. Obdivuhodnú výdrž preukázala Alexandra Habartová, ktorej sa podarilo zlomiť slovenský rekord o 13 minút a 10 sekúnd. Vylepšila ho na hodnotu 18 minút a 11 sekúnd.17. apríla - Na plot materskej školy Iľjušinova v Bratislave priviazali pedagógovia, deti a ich rodičia na znak úcty a spolupatričnosti k osobám s autizmom 2116 kusov modrých mašlí. Oproti minulému roku je to o 1434 kusov viac, škôlke sa tak podarilo prekonať vlastný rekord.17. júna – Organizátorom z Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín sa podarilo vytvoriť nový slovenský rekord. Postarali sa totiž o najväčšiu hasičskú fontánu. Pomohlo im k tomu 75 požiarnych prúdnic, ktoré vytvorili úžasný vizuálny zážitok.27. augusta - Historické artefakty z poisťovní pôsobiacich na našom území od 19. storočia až po súčasnosť možno vyhľadať v rámci virtuálneho múzea poistenia so sídlom v meste Svidník. Návštevníkom je k dispozícii množstvo poistných zmlúv a tlačív, reklamných letákov, predmetov dennej potreby v poisťovni, písacích a počítacích strojov, telefónov, smaltovaných tabuliek či oblečenia. Len samotných zmlúv tu je archivovaných 716 kusov. Tento údaj si vyslúžil zápis do knihy slovenských rekordov.31. augusta - Počas 11 hodín zoskočil Matúš Foltán z lietadla až 86-krát. Odvážlivcovi na letisku v Prievidzi asistoval tím ľudí pozostávajúci z troch pilotov, štyroch baličov padákov a ďalších piatich ľudí, ktorí sa starali o jeho bezpečnosť a zdravotný stav. K dispozícii mal lietadlá Cessna 206 a Cessna 172.3. novembra - Prírodné vojenské múzeum zriadené v obci Kružlová na severovýchode Slovenska je známe vďaka viacerým unikátnym monumentom. Do knihy slovenských rekordov sa toto miesto v minulosti zapísalo vďaka najväčšiemu vertikálnemu nápisu, ktorý sa nachádza v exteriéri, či najvyššej rozhľadni v tvare náboja. O rekord sa postaral aj pamätník, do ktorého je vytesané slovo mier a to v preklade do 44 svetových jazykov. Najaktuálnejším rekordom je najvyšší pamätník zo strelných zbraní, ktorý má výšku 4,17 metra. Je vytvorený z makiet vojenských pušiek VZ 24-ČS, Mauser-D a Mosin-RU použitých počas 2. svetovej vojny.6. decembra - Vianočný stromček ozdobený 170 rozprávkovými knihami možno v súčasnosti vidieť v interiéri Bratislavského hradu. Jeho výška dosahuje 480 centimetrov a na spomenutom mieste zostane do 8. januára. Následne knihy poputujú na detské oddelenia v rámci nemocničných čakární.11. decembra – Unikátnou zbierkou ďatelinových štvorlístkov sa pýši domácnosť pani Dany Hájekovej z Bratislavy. Množstvo nazbieraných symbolov šťastia každým rokom zvyšuje a momentálne sa jej podarilo nazhromaždiť až 25.000 kusov štvorlístkov.Zdroj: www.slovenskerekordy.sk