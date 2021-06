Prehliadku mŕtvol má zabezpečovať ÚDZS aj cez ambulantných lekárov

Bratislava 22. júna (TASR) - Pri prehliadkach mŕtvych tiel sa má znova zaviesť povinná účasť ambulantných lekárov, a to v prípade, ak nie je dostatok lekárov, ktorí majú o to dobrovoľný záujem. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorou sa mení aj zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Novú legislatívu v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Po novom má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracovávať rozpis týchto obhliadok. Ruší sa teda inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel a zákon bude po novom upravovať výkon prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia.



Prehliadky sa majú po novom vykonávať na základe rozpisu vyhotoveného na každý mesiac pre územie jednotlivých okresov. Do rozpisu majú byť prednostne zaraďovaní okrem zamestnancov úradu lekári, ktorí majú záujem o vykonávanie prehliadok a na tento účel požiadali o vydanie oprávnenia. "Pri ich prípadnom nedostatku budú do rozpisu rovnomerne zaraďovaní aj lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na základe zákonnej povinnosti," uviedli poslanci. Predpokladom na vydanie oprávnenia je absolvovanie školenia k prehliadkam mŕtvych tiel. Lekári zaradení v rozpise majú v prípade nesplnenia povinnosti dostať pokutu.



Novou legislatívou sa majú podľa poslancov zabezpečiť hospodárne a efektívne procesy pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel. Inštitút organizátorov prehliadok mŕtvych tiel zavedený v roku 2019 vo forme súkromných obchodných spoločností sa podľa nich ukázal ako málo funkčný a nehospodárny. Tvrdia, že dochádza k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami, preto chcú realizovať tento proces priamo pod gesciou úradu, ktorý by vyhotovoval rozpis prehliadajúcich lekárov.



Prehliadku mŕtveho tela by mohol po novom vykonať aj lekár ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. Nová legislatíva tiež hovorí o tom, že ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže pribrať poverením znalca na podanie znaleckého posudku.



Právna úprava by mala byť účinná od 1. októbra.