Prehnané používanie obrazoviek deťom škodí. Čo radia odborníci?
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Obrazovky by v domácnostiach nemali fungovať ako „digitálna opatrovateľka“, ani ako odmena či trest. Vyplýva to z Odporúčaní na zdravé používanie obrazovkových médií u detí a adolescentov, ktoré vydal rezort zdravotníctva v spolupráci s viacerými odbornými spoločnosťami. Rodičom radia zaviesť v rodine čas bez obrazoviek, napríklad ráno, večer alebo počas spoločných aktivít.
„Vytvorte rodinný mediálny plán - pravidlá používania obrazoviek v rodine, ktoré budú rešpektované a dodržiavané všetkými členmi. V závislosti od veku a vyspelosti dieťaťa prizvite dieťa k tvorbe pravidiel,“ zdôraznili odborníci.
Odporúčajú zaviesť priestorové zóny bez digitálnych technológií, napríklad toaletu, priestor pre spoločné stolovanie, detskú izbu či spálňu. Radia tiež nezapínať žiadne obrazovky ráno pred odchodom do školy, odložiť ich minimálne jednu hodinu pred spánkom a pri učení alebo práci by podľa nich mali byť v inej miestnosti.
Pripomenuli, že dôležitý je aj zdravý spánok dieťaťa. Odporúčajú preto vytvoriť spánkové návyky bez obrazoviek a zabezpečiť, aby v izbe či spálni neboli žiadne digitálne zariadenia. Rodičia by mali určiť miesto, kde sa budú mobilné telefóny na noc odkladať.
Podľa odporúčaní by sa obrazovky nemali používať ani pri jedle. „Majte vypnutý televízor, nehrajte počítačové hry a pri stolovaní nepoužívajte mobil ani tablet,“ uvádzajú. Dodržiavať treba tiež vekové obmedzenia pre hry, filmy či sociálne siete, pričom rodičia by mali prihliadať aj na vyspelosť dieťaťa. „Niektoré deti môžu byť v porovnaní s rovesníkmi, ale aj súrodencami neskôr zrelé na samostatné používanie telefónu alebo iných médií,“ vysvetlili.
Experti zároveň pripomínajú skúsenosti z pandémie COVID-19, keď deti pri dištančnom vzdelávaní trávili viac času pred obrazovkami, čo negatívne ovplyvnilo ich učenie, duševnú pohodu a zvyšovalo pocity osamelosti. Odporúčajú preto preferovať prezenčnú výučbu.
