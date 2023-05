Prekladateľa J. Minahana uchvátili básne búrliváka Janka Kráľa

Bratislava 1. mája (TASR) - Janko Kráľ – Narodil som sa pre nepokoj je názov literárneho podujatia, ktoré pripravilo Slovenské literárne centrum (SLC). Uskutoční sa v utorok (2. 5.) o 17.30 h v Mestskej knižnici v Bratislave. Hosťom bude prekladateľ z Írska John Minahane, ktorý žije a pracuje na Slovensku od roku 1996.



Ako v skutočnosti vyzeral Janko Kráľ a prečo bol básnikom nepokoja? Čo uchvátilo prekladateľa Johna Minahana na Kráľových básňach? Aj na tieto otázky sa pokúsi odpovedať literárna beseda s prekladateľom Minahanom, ktorého bude spovedať moderátorka Dana Podracká, vedúca oddelenia domácich projektov SLC.



Beseda bude mať aj svoju vizuálnu časť. Podobizeň Kráľa v literárnej histórii totiž chýba. "Dodnes presne nevieme, ako Janko Kráľ v skutočnosti vyzeral," hovorí Podracká. "Z dostupných opisov jeho vzhľadu vytvoril grafický dizajnér Pavol Bálik metafyzickú podobizeň v digitálnom nástroji Metahuman Creator, ktorý je určený na tvorbu postáv do videohier. Následne vizuálny umelec András Cséfalvay vytvoril virtuálnu performanciu," priblížila.



Vlani vydalo SLC pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Kráľa dve identické knihy, v slovenčine a v angličtine: Narodil som sa pre nepokoj/ I was not Born for Quiet. Básne vybral, preložil a úvodnú esej napísal práve Minahane (1950). Od roku 1996 býva a pracuje na Slovensku. Približne od roku 2004 prekladá slovenskú literatúru do angličtiny. Preložil tvorbu viacerých slovenských prozaikov a hlavne básnikov, medzi nimi sú Margita Figuli, Ladislav Novomeský, Milan Rúfus, Ján Buzássy, Mila Haugová, Ivan Štrpka. The Bloody Sonnets, jeho preklad Krvavých sonetov Pavla Országha Hviezdoslava, vyšiel v roku 2018. Nedávno preložil básne Janka Kráľa.



Obe publikácie Narodil som sa pre nepokoj/ I was not Born for Quiet budú dostupné počas literárneho podvečera v priestore Pod knižnicou Mestskej knižnice na Klariskej 16. Súčasťou besedy bude i krátka projekcia virtuálneho portrétu Janka Kráľa. Minahane a Podracká prečítajú aj niekoľko jeho básní v slovenčine a v angličtine. Vstup je voľný.