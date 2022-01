Prekonavší nemusia ísť od piatka po príchode na Slovensko do karantény

Bratislava 31. januára (TASR) - Ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, budú mať po príchode na Slovensko rovnaké podmienky ako očkovaní. Domáca karanténa nebude od piatka (4. 2.) povinná pre prekonavších a kompletne zaočkovaných. Ich povinnosťou je registrovať sa do systému eHranica raz za šesť mesiacov. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zverejnenej vo Vestníku vlády SR.



Karanténa pre nezaočkované osoby sa po príchode na Slovensko skracuje z desať na päť dní pri bezpríznakovom priebehu choroby alebo po negatívnom PCR teste. Ten je možné vykonať hneď po príchode na Slovensko. "Upozorňujeme, že v čase prudkého rastu počtu pozitívnych, môže byť náročné získať termín na PCR test v primeranom čase," uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Dodala, že registrácia v eHranici zostáva pre neočkované osoby povinná po každom príchode na Slovensko.



Výnimku z karantény majú držitelia diplomatických a služobných pasov. Týkať sa to bude držiteľov po vstupe do SR po vykonávaní pracovných úloh v zahraničí a tých, ktorých pasy boli vydané v zahraničí.



Vyhláškou k režimu na hraniciach sa od piatka ruší zoznam rizikových krajín v súvislosti s variantom omikron a osobitné podmienky pre osoby, ktoré z rizikových krajín prišli. Veľká Británia sa zaradí medzi krajiny, z ktorých po prílete na Slovensko nie je potrebný PCR test.