Premávka v okolí diaľnice D1 je zhustená, no zatiaľ plynulá
Bratislava 11. apríla (TASR) - Premávka v okolí diaľnice D1 je zhustená, no zatiaľ plynulá, kolóny sa tvoria na priľahlých cestách. Na zamedzenie tvorby ďalších kolón bol uzavretý odbočovací jazdný pruh z cesty I/61 smer Triblavina. Upozornila na to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby sa v kolónach neotáčali, keďže takéto správanie spôsobuje ďalšie spomaľovanie dopravy a zvyšuje riziko dopravných nehôd.
„V súvislosti s dopravným obmedzením na diaľnici D1 evidujú policajti v dotknutom úseku zvýšenú intenzitu dopravy. Premávka je síce zhustená, avšak zatiaľ plynulá, pričom vozidlá sa pohybujú nižšou rýchlosťou,“ uviedla polícia.
Priblížila, že kolóna vozidiel sa aktuálne tvorí na ceste I/61 v smere od zjazdu z diaľnice po križovatku ciest I/61 a II/127 pri Bernolákove. „V opačnom smere, od obce Veľký Biel smerom ku križovatke ciest I/61 a II/127, dosahuje kolóna približne jeden kilometer,“ podotkla. Doplnila, že križovatka pri veľkoobchode s potravinami v obci Ivanka pri Dunaji je prejazdná bez zdržania.
Polícia dodala, že situáciu naďalej monitoruje a riadi dopravu tak, aby boli dopravné obmedzenia pre vodičov čo najmenšie.
Uzávera D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté piesky v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, je doprava nezmenená.
