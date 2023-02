POZOR: Premávku pod Strečnom zúžili do jedného jazdného pruhu

Strečno 19. februára (TASR) - Premávku na úseku cesty I/18 v katastri Strečna v okrese Žilina od nedele zúžili do jedného jazdného pruhu. Dôvodom je zosuv vozovky a krajnice cesty v pravom jazdnom pruhu v smere od Martina na Žilinu. Upozornila na to žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Cestná premávka z existujúceho dvojpruhového usporiadania bude usmernená dočasným dopravným značením do jedného jazdného pruhu, čím dôjde k odľahčeniu poškodenej vozovky a krajnice," uviedli policajti.



Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.