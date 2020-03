Premiér: Slováci vracajúci sa individuálne pôjdu do povinnej karantény

Bratislava 29. marca (TASR) - Aj Slováci, ktorí sa zo zahraničia vracajú individuálne, pôjdu do povinnej karantény v štátom určených zariadeniach. V nedeľu o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Takáto povinná karanténa v zariadeniach sa naďalej bude týkať aj Slovákov, ktorí prichádzajú zo zahraničia hromadne, či už prostredníctvom autobusov a lietadiel.



Štát sa podľa predsedu vlády rozhodol pre štátom nariadenú povinnú karanténu pre Slovákov, ktorí sa zo zahraničia vracajú aj individuálne, lebo sa ukazuje, že viacerí sú schopní doniesť nový koronavírus niekde na Slovensko. "Nevidíme v rámci povinnej karantény rozdiel medzi hromadným a individuálnym návratom," spresnil Matovič.



Deklaruje, že chcú, aby mali dotknutí ľudia pobyt v karanténe čo najpríjemnejší a čo najkratší. Zhruba na siedmy deň pobytu sa im bude zisťovať, či sú pozitívni alebo negatívni na ochorenie COVID-19. "Nebudú tam musieť zostať plných 14 dní," podotkol Matovič.



Avizuje, že disciplínu na hraniciach chce štát zabezpečiť v spolupráci s políciou. Ako podotkol, nebude platiť, že niekto z vracajúcich dá len čestné prehlásenie, že sa osobne dostaví do povinnej karantény. Premiér pripúšťa, že aj individuálne vracajúci sa Slováci zo zahraničia budú do zariadení, kde prečkajú v karanténe, presúvaní aj hromadne s policajným sprievodom.