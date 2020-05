Premiér: Ak bude blokáda diaľnice, urobím z toho trestný čin

Bratislava 24. mája (TASR) – Ak budú majitelia fitness centier blokovať v pondelok diaľnicu, predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom. Ak D1 blokovať nebudú, navrhne ich odškodnenie. Premiér to uviedol v nedeľu večer na sociálnej sieti s tým, že o otvorení fitness centier rozhodne iba konzílium odborníkov.



Matovič vo svojom statuse na sociálnej sieti avizuje, že v pondelok dopoludnia zasadne opätovne konzílium a bude riešiť okrem iných tém aj možné otvorenie fitness centier a ostatných vnútorných športovísk. Dodal tiež, že v prípade, ak konzílium nechá fitness centrá zatvorené, tak je pripravený v koalícii presadiť odškodné v podobe voľných permanentiek pre osoby nad 40 rokov. Návrh prezentoval podľa vlastných slov aj v utorok (19. 5.) na stretnutí s poslancami za OĽaNO a hlavným hygienikom.







Premiér zároveň varuje, že ak pristúpia majitelia fitness centier k blokáde diaľnice, tak z plánu odškodnenia upustí. „Rovnako blokáda diaľnice spôsobí, že predložím návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin, tak, ako je to v iných civilizovaných krajinách,“ doplnil premiér. „Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí, bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody,“ myslí si Matovič.



Majitelia fitnescentier sa rozhodli štrajkovať. V pondelok 25. mája ráno o 6.30 h chcú zablokovať vstup do hlavného mesta. Dôvodom je podľa Pavla Kiseľa z Únie fitness centier Slovenska ignorovanie súčasnej situácie 2300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú takmer 20 tisíc pracovných príležitostí. Štrajkujúci žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.