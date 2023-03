Premiér: Ak Klus nestiahne nomináciu do EDA, urobí tak vláda

Brusel/Bratislava 24. marca (TASR) - Vláda stiahne nomináciu poslanca Národnej rady SR Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov (EDA), pokiaľ tak neurobí sám. Avizoval to dočasne poverený premiér Eduard Heger na piatkovom brífingu po skončení samitu v Bruseli.



Trvá na tom, že Klus by sa mal k situácii postaviť čelom a stiahnuť kandidatúru. "To je aj odkaz, ktorý som mu dnes ráno tlmočil. Predpokladám, že tak urobí, a keď nie, tak, samozrejme, zasadne vláda a túto nomináciu stiahne," povedal Heger.



Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu v stredu (22. 3.) odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena EDA. Po vypočutí Klusa hlasovalo proti nemu 20 členov výboru, pričom nikto nehlasoval za a traja členovia sa hlasovania zdržali. Prezidentka SR Zuzana Čaputová následne požiadala Hegera, aby vláda Klusovu nomináciu stiahla.