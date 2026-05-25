Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene
Poukázal, že jeho úlohou ako premiéra je, aby koaličná väčšina fungovala.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. mája (TASR) - Ak sa medzi koaličnou SNS a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni ministra a podpredsedu vlády dôjde k personálnej zmene. Po pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to vyhlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že si želá obnovenie tejto dôvery i vnútorne stabilného partnera v koalícii. Zároveň informoval, že pondelkové zasadnutie koaličnej rady bolo racionálne a predstavitelia vládnej koalície potvrdili záujem pokračovať a využiť volebné obdobie až do posledného dňa.
„Musím rešpektovať, že rezort životného prostredia je rezort, ktorý podľa koaličnej zmluvy patrí pod politickú kontrolu SNS. A pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany. Rovnako musím rešpektovať, pretože pacta sunt servanda, zmluvy sa musia rešpektovať, že podľa koaličnej dohody platí, ak požiada koaličný partner o výmenu svojho nominanta v rezorte, ktorý má pod politickou kontrolou, podľa koaličnej zmluvy, hoci nie je nad Ústavou SR, má predseda vlády povinnosť predložiť návrh prezidentovi na takúto zmenu,“ uviedol Fico.
Poukázal, že jeho úlohou ako premiéra je, aby koaličná väčšina fungovala. Na najbližšej parlamentnej schôdzi začínajúcej sa v utorok (26. 5.) by podľa neho mali byť všetky návrhy podporené vládnym kabinetom schválené.
Taraba je podľa neho dobrý minister. Po oficiálnom doručení návrhu na Tarabove odvolanie zo strany predsedu SNS Andreja Danka bude stáť pred morálnou dilemou, ako sa zachovať. Skloňovanú rekonštrukciu vlády nazval mediálnou bublinou.
Prezident SR Peter Pellegrini po stretnutí vyhlásil, že aktuálne nevníma, že by situáciu vo vládnej koalícii mal ako hlava štátu riešiť. „Na základe diskusie aj s pánom predsedom vlády dnes nevnímam žiadnu aktuálnu situáciu, ktorá by mala v krátkom čase priniesť nejaké aktivity, ktoré by smerovali smerom od predsedu vlády do prezidentského paláca alebo priamo ku mne,“ myslí si.
