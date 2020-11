Premiér: Ak sa niektorá strana dohodne s opozíciou pri GP, OĽANO odíde

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora (GP), OĽANO by vystúpilo z koalície. Pripustil to premiér a líder OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície.



"Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič. O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal. OĽANO je najväčšia vládna strana a jej odchodom by koalícia stratila väčšinu v parlamente. Premiérova demisia by zase viedla k pádu vlády.



Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová by chcela, aby sa koalícia dohodla na jednom mene. Šéfom prokurátorov by podľa jej slov mal byť morálne čistý človek, ktorý chce robiť zmeny aj vnútri generálnej prokuratúry.



Remišová zároveň tvrdí, že nikto nechce, aby generálneho prokurátora zvolila opozícia, "ktorá má za sebou obrovské kauzy, ktoré roky špičky vedenia polície aj špeciálny prokurátor mali kryť". Ako dodala, strana Za ľudí sa chce rozhodovať podľa presných kritérií, k tejto téme budú mať i predsedníctvo. "Zhodneme sa na tom, že voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšia voľba tohto volebného obdobia tak pre koalíciu, ale aj pre opozíciu," povedala šéfka Za ľudí.



Klub OĽANO vníma zhodu pri voľbe generálneho prokurátora naprieč koalíciou ako jedinú možnosť. Opozičné strany Smer-SD, Hlas či ĽSNS sú podľa predsedu klubu Michala Šipoša nekompetentné rozhodovať o vhodnosti kandidátov.



"Súčasní predstavitelia opozície z tzv. Smerohlasu svojimi nomináciami dvoch predchádzajúcich generálnych prokurátorov Dobroslava Trnku a Jaromíra Čižnára dokázali, že sú absolútne nekompetentní rozhodovať o tom, kto je najvhodnejší kandidát na tento mimoriadne dôležitý post. Rovnako tak aj mnohí predstavitelia ĽSNS, ktorí sú stíhaní alebo už aj odsúdení za závažné trestné činy," doplnil.



Parlament má voliť kandidáta na generálneho prokurátora na schôdzi, ktorá sa začne v utorok 24. novembra. Návrh programu počíta so stredajším termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.